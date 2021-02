Leichtathletik : „Das ist meine letzte Chance“

Hürdenläufer Nicolas Fusenig vom PST Trier (Mitte) möchte in seinem letzten U-23-Jahr noch einmal zur Junioren-DM, die 2021 in Koblenz, an seinem Studienort, stattfinden soll. Foto: Holger Teusch

Trier/Koblenz Das Beispiel von Nicolas Fusenig vom Post-Sportverein Trier zeigt, wie wichtig die Titelkämpfe der Unter-23-Jährigen für diese Altersklasse sind.

Die Deutschen U-23-Meisterschaften in Koblenz sind für Nicolas Fusenig das große Ziel in diesem Jahr. „Ich hoffe sehr darauf, nachdem die DM im letzten Jahr ausgefallen ist“, sagt der Hürdensprinter vom Post-Sportverein Trier (PST). 2019 (15,09 Sekunden) und selbst unter Corona-Bedingungen 2020 (15,15 Sekunden) erfüllte der 21-Jährige über die 110 Meter lange mit zehn jeweils 1,067 Meter Hürden gespickte Distanz locker die U-23-DM-Norm (15,60). Der Sportler des Jahrgangs 1999 kann in diesem Jahr letztmalig an den Junioren-Titelkämpfen teilnehmen. „Das ist meine letzte Chance“, sagt Fusenig.