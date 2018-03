Dran ist nicht immer dran

Draon ist in Trier einfach dran, daran oder heran. Lao aon dämm Brud öss neist draon. Das Brot ist in Ordnung, da ist nichts dran. Aon dämm Gewäsch iewer dä Schampär öss neist draon. An dem, was über Hans-Peter gemunkelt wird, ist nichts daran. Aon dämm Kädda sein Gaorden kömmt kaanen draon. An Katharinas Garten kommt niemand heran. In vielen Zusammensetzungen hat sich das Wörtchen draon etabliert, draonhaalen etc. Draonhaalen wie ett Hännesje beim Lauden. Sich pausenlos dranhalten, jemanden nerven. Draokommen, nau göfft ett Zeid, datt eisch maol draokommen. Jetzt bin ich mal an der Reihe. Damit zunächst genug. Wuhönn soll eisch dän Aamer draon? Hier bedeutet draon tragen. Auch dieses Wort geht mit unterschiedlichen Vorsilben viele Verbindungen ein u.a. virdraon. eEGedieschd virdraon. Ein Gedicht deklamieren. Die Kösd sollsde de Dräbb robbdraon. So noch nicht genug. Weiter ebenfalls mit Draon. Dä Fösch dun eisch nött ääßen, dä schmäggt nao Draon. Der Fisch schmeckt scheußlich nach Tran. Dä Bast waor maol widder ömm Draon. Bastian war mal wieder betrunken. Dä Leewerdraon krien eisch nött ronner, datt draonisch Zeisch. Den Lebertran kann ich nicht trinken, das tranische Zeug. Schmuggelt sich in draonisch noch ein Z zu draonzisch wird daraus langsam, schwerfällig, beschränkt. En Draonzel ist eine langsame Person. Die Draonzel kömmt ömmer ze spied. Ebenso datt Draonsuuß, datt baal iewer emm Gien ennschlaofen dut. Bei der Draonfunsel schließt sich der Kreis. Mött der Draonfunsel kömmst de nött viraon. Mit der schwerfälligen Person kommt man nicht vorwärts. En Draonfunsel ist auch eine wenig Licht spendende Talgkerze, ähnlich schwach leuchtend wie en Draonlamb, eine Öllampe.