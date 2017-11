später lesen Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Eulgem FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Bei einem Verkehrtsunfall auf der Landesstraße 52 in Eulgem (Landkreis Cochem-Zell) sind drei Menschen verletzt worden. Zwei Autos waren am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen, wie die Polizei in Cochem mitteilte. dpa