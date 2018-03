später lesen Olympia Dreimal Silber für deutsche Sportler Teilen

() Auf die Biathleten ist im deutschen Team bei den Olympischen Winterspielen weiter Verlass. Simon Schempp holte am neunten Wettkampftag die Silbermedaille im Massenstart, in einer Zentimeter-Entscheidung gegen Superstar Martin Fourcade war sogar Gold möglich. Im Medaillenspiegel hat die deutsche Mannschaft aber den Spitzenplatz verloren. Norwegen kletterte am Sonntag nach zwei weiteren Goldmedaillen auf Platz eins.