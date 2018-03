Dreyer dankt allen Flüchtlingshelfern

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nach dem Tod einer 15-Jährigen in Kandel jede Form von Gewalt verurteilt. Dringend tatverdächtig ist der Ex-Freund des Mädchens, ein 15-jähriger afghanischer Flüchtling. Heute gibt es einen Trauergottesdienst in Kandel.

Die Tat in der Pfalz erschrecke, mache wütend und traurig, sagte Dreyer am Mittwoch während ihres Neujahrsempfangs in Mainz nach Angaben der Staatskanzlei.

Keine noch so schwere Lebensgeschichte, kein Trauma und keine Leidens­erfahrung rechtfertige Gewalt bis hin zum Mord. Die Landesregierung nehme die Aufgaben sehr ernst, der Gewalt vor allem gegen Frauen Einhalt zu gebieten und die Hilfe und Kontrolle im Rahmen der Integration von Flüchtlingen zu intensivieren. „Unsere Gedanken sind auch beim Bürgermeister und den Flüchtlingshelfern des Landes“, sagte Dreyer. Sie seien „unglaublichen Anfeindungen“ ausgesetzt. „Sie haben unsere Anerkennung und Solidarität verdient.“ Ihr Dank gelte auch den Bürgern von Kandel, die Flagge zeigten.

Sollten unbegleitete Minderjährige medizinisch untersucht werden, um ihr Alter festzustellen? Hier verwies Dreyer auf die bereits bestehenden Regelungen. Die Jugendämter müssten stets das Alter durch eine Inaugenscheinnahme prüfen. Etwa 50 Prozent der entsprechenden Jugendlichen würden in Trier eingestuft, dabei gäbe es bei jedem Fünften eine Korrektur des zuvor selbst angegebenen Alters.