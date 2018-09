Düsseldorfer Legenden kicken in Lasel

Wegen des jüngsten Unwetters – Geröllmassen hatten sich auf dem Sportplatz infolge Starkregens breitgemacht – hing das Sportfest des SV Lasel-Feuerscheid anlässlich des 90-jährigen Bestehens am seidenen Faden.

Mit vereinten Kräften richteten viele Mitglieder das Gelände aber wieder her. Das Programm sieht einige Attraktionen vor: Am Freitag, 29. Juni, 19.30 Uhr, spielt die Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf gegen eine regionale Auswahl der Sterntaler & Friends – und das zugunsten des Fördervereins krebskranker Kinder. Am Samstag steht ab 17 Uhr ein Altherren-Turnier im Mittelpunkt. Nach einem Hochamt und diversen Jugendspielen (ab 11 Uhr) folgen ab 14 Uhr Ehrungen und der Kommers. Der Innogy-Regio-Cup mit Lasel-Feuerscheid II, dem SV Nimshuscheid und der SG Koosbüsch sowie weitere Partien der Senioren folgen ab 14.30 Uhr.