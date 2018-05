Egal was kommt: Coach Zeimens bleibt an Bord

Ihre Mannschaft gewann am Montagabend ihr Pokalhalbfinalspiel in Geichlingen mit 7:6 nach Elfmeterschießen. Wie haben Sie diesen Krimi erlebt?

ZEIMENS Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2. Dieses Unentschieden hätte ich schon vor dem Spiel bedenkenlos unterschrieben, denn gegen Nusbaum gab es zuletzt ja immer Remis in der Liga. Dann hatten wir aber das Glück, das uns während der Saison so oft gefehlt hat. Den Ausgleich hat Christoph Hübner per Elfmeter gemacht und wir haben erneut ausgeglichen, als Daniel Schneider hervorragend auf Martin Marx legte. Nach dem 2:2 war bei beiden Mannschaften nicht mehr die Dringlichkeit geboten, das Spiel zu entscheiden. Wir hatten dann auch bei den gefährlichen Nusbaumer Standards Glück. Nusbaum hat dann gleich seinen ersten Elfmeter verschossen, und wir haben alle Elfer reingemacht.

Die Lage in der Liga ist indes weiter angespannt. Wie wichtig war das 1:1 in Körperich gegen den gleichen Gegner?

ZEIMENS Das 1:1 war wichtiger gewesen, als der Sieg im Elfmeterschießen im Pokal, denn dieser Punkt bringt uns einen Zähler vor Großkampen, das derzeit Zwölfter ist. Paul Bivouna hat den Ausgleich ja auch erst in der 86. Minute gemacht. Doch das Unentschieden war mehr als verdient.

Zwei Spiele noch, dann ist Saisonschluss. Wie sehen Sie der näheren und weiteren Zukunft entgegen?

ZEIMENS Zunächst geht es daheim gegen Pronsfeld. Das wird absolut kein Selbstläufer. Wir müssen das Spiel definitiv gewinnen. Wir haben ja aus dem Hinspiel noch was gutzumachen. Damals gewann Pronsfeld gegen uns beim 2:1 sein erstes Spiel, als wir zu arrogant waren. Bis auf den studienbedingt abwesenden Thomas Mirkes haben wir die gleiche Mannschaft wie gegen Nusbaum beisammen. Wir hoffen, dass unsere zuletzt wieder stabil stehende Defensive auch gegen Pronsfeld und eine Woche später gegen Weinsheim hält. Weinsheim ist ein Team, das Fußball spielt. Das wird vielleicht etwas leichter für uns. Ich werde noch ein Jahr als Trainer dranhängen, egal ob in der A- oder in der B-Klasse.

Interview: Lutz Schinköth