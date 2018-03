Eifeler Autor präsentiert Roman

(cmo) Der bereits mit hochkarätigen Literaturpreisen ausgezeichnete Schriftsteller Norbert Scheuer ist am Donnerstag, 25. Januar, zu Gast in Wittlich. Dann wird Scheuer in der Stadtbücherei ab 19 Uhr aus seinem Roman „Am Grund des Universums“ lesen. Wie die Geschichte seines vorigen Romans, „Die Sprache der Vögel“, spielt diese Handlung in Kall, einem Ort, den Scheuer gerne wählt, um in einer überschaubaren Gemeinschaft das soziologische Zusammenspiel der Menschen aufzuzeigen.

(cmo) Der bereits mit hochkarätigen Literaturpreisen ausgezeichnete Schriftsteller Norbert Scheuer ist am Donnerstag, 25. Januar, zu Gast in Wittlich. Dann wird Scheuer in der Stadtbücherei ab 19 Uhr aus seinem Roman „Am Grund des Universums“ lesen. Wie die Geschichte seines vorigen Romans, „Die Sprache der Vögel“, spielt diese Handlung in Kall, einem Ort, den Scheuer gerne wählt, um in einer überschaubaren Gemeinschaft das soziologische Zusammenspiel der Menschen aufzuzeigen.

„Im Café des Supermarktes von Kall in der Eifel konzentriert sich die Welt. Hier holen die Menschen am Morgen ihr Frühstück. Hier verbringen sie ihre Mittagspause. Hier erzählen sie sich Klatsch und Tratsch, betrachten und kommentieren die Weltnachrichten aus dem Fernseher in der Ecke - oder schlagen die Zeit tot“, schreibt Scheuer. Die Geschichte steht für den Strukturwandel in der Eifel und führt in ein zunehmend surreales Szenario hinein: Der Stausee im Ort soll vergrößert und in ein touristisch attraktives Gelände umgewandelt werden, um dem Dorf Besucher und Geld zuzuführen. Ähnlichkeiten mit bestehenden Projekten sind rein zufällig. Die Menschen verkaufen ihre Grundstücke an zwei dubiose Investoren. Für die Vergrößerung muss der See leergepumpt werden. Und so kommt es, dass, beobachtet „von den Blicken der Grauköpfe“, ein Lastwagen nach dem anderen durch Kall fährt - voll beladen mit den erzählten und unerzählten Geschichten, die sich als Gerümpel am Grund des Sees abgelagert haben: „Neunundvierzig Bierflaschen, Teile eines zersägten Jagdgewehrs, Lünebachs Sprengbunker, Teile einer Monstranz, das Geschirr eines Grubenpferds, eine chinesische Schatulle mit aufgeweichten Briefen und Fotografien“ und so weiter.

Karten sind in der Stadtbücherei Wittlich erhältlich.