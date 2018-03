Offenbach (dpa) Steck die Nase in den Schal und setz die Bommelmütze auf. In den nächsten Tagen weht ein eisiger und kräftiger Wind über Deutschland. Er bringt vor allem Regen und Sturm, sagen Wetter-Experten.

Außerdem soll es schneien. So richtig klipperkalt wird es am Dienstag. Am Donnerstag heißt es dann besonders oft: Gut die Mütze festhalten! Denn es soll in manchen Gegenden heftig stürmen – zum Beispiel im Norden Deutschlands.

(dpa)