später lesen Meinung Ein völlig normaler Vorgang FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Twittern

Teilen



Volks- und Raiffeisenbanken zahlen an ihre Besitzer Dividenden aus – wenn die Ergebnisse stimmen. Bei der Sparkasse Trier stimmen die Zahlen seit Jahren. Die finanziell angeschlagene Stadt Trier sowie der ebenfalls chronisch klamme Landkreis Trier-Saarburg haben davon bisher jedoch nur über Umwege etwas gehabt. Nämlich über die Stiftungen des Instituts, die Projekte und Initiativen finanziell unterstützen. Erstmals soll nun direkt Geld an Stadt und Kreis fließen. Das ist gut so. Und das ist ein völlig normaler und nachvollziehbarer Vorgang. Denn die Vertreter von Stadtrat und Kreistag im Aufsichtsrat der Sparkasse müssen einerseits dafür Sorge tragen, dass das Geldinstitut auf Kurs bleibt. Die 14 Männer und Frauen können jedoch helfen, die Einnahmesituation ihrer Kommunen zu erhöhen. Da kann man nur hoffen, dass die Ausschüttung keine einmalige Aktion bleibt.