„Eine literarische Ikone“ – Ursula Le Guin ist tot

(dpa) Lange vor Harry Potter ließ sie schon einen Zauberlehrling gegen das Böse kämpfen. Sie erschuf eigene Welten, verfasste mehr als 20 Romane, darunter „Die linke Hand der Dunkelheit“ und „Planet der Habenichtse“. Ursula K. Le Guin zählte zu den Großen unter den Fantasy- und ­Science-Fiction-Autoren. Mit 88 Jahren ist die US-Schriftstellerin nun in ihrem Haus in Portland an der Westküste der USA gestorben. „Eine literarische Ikone“ sei gegangen, schrieb Horror-Großmeister Stephen King auf Twitter. Friedenspreisträgerin Margaret Atwood („Der Report der Magd“) rühmte Le Guins „ungeheure Vorstellungskraft“ und ihren „starken und messerscharfen Verstand“.