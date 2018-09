später lesen Birkenfeld/Morbach/Thalfang Eine Wanderung mit ganz viel Hunsrücker Platt Teilen

Die Hunsrücker wissen natürlich was ein „Gehaichnis“ ist: ein Wort in Hunsrücker Platt, für das es keine eindeutige Übersetzung gibt, denn für jeden ist etwas anderes sein Gehaichnis: ein Kaffee am prasselnden Ofen, Streicheleinheiten für die schnurrende Katze oder eine Wanderung durch den Wald.