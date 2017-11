später lesen Einfamilienhaus bleibt nach Feuer teilweise bewohnbar Teilen

Das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Norheim (Kreis Bad Kreuznach) ist am Samstag bei einem Feuer stark beschädigt worden. Die Bewohner bemerkten den Brand noch rechtzeitig und konnten das Haus unverletzt verlassen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Vormittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Hausbewohner selbst vermuten laut Polizei einen technischen Defekt als Auslöser. Einige Räume des Wohnhauses blieben auch nach dem Brand noch bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Schadens schätzten die Ermittler auf rund 30 000 Euro. dpa