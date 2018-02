später lesen Glaube im Alltag Einmal Prinz … FOTO: m_kreis <m_kreis@volksfreund.de>+SEP+m_kreis <m_kreis@volksfreund.de> FOTO: m_kreis <m_kreis@volksfreund.de>+SEP+m_kreis <m_kreis@volksfreund.de> Teilen

… einmal Chef, - einmal ein Held, - einmal aus der Rolle herausspringen, die tagtäglich von mir erwartet wird. Einmal so richtig feiern und fröhlich sein, sich „daneben“ benehmen, im guten Sinn anders sein, den Alltag hinter sich lassen, die Sorgen vergessen und einfach nur Spaß am Leben, am Singen, am Tanzen und am Schunkeln haben: unser Karneval.