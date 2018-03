Eishockey: Bären wollen den Vorrunden-Titel

Eishockey: Eifel-Mosel Team empfängt am Sonntag Spitzenteam aus Hessen.

(red) Nachdem die Eifel-Mosel Bären am vergangenen Sonntag mit einer 2:8-Niederlage gegen den EHC Zweibrücken aus dem Halbfinale des Rheinland-Pfalz-Pokals ausgeschieden sind, tritt die Mannschaft von Spielertrainer Michal Janega am kommenden Sonntag (28. Januar, 19 Uhr, Eissporthalle Bitburg) auf heimischem Eis das letzte Spiel der Vorrunde in der Hessenliga an.

Der Gegner - der ESC Darmstadt Dukes - führt mit nur einem Punkt Vorsprung vor den Eifel-Mosel Bären aktuell die Tabelle an. Zwar konnten die Hessen das Hinspiel gegen die Bären für sich entscheiden, unterlagen zuletzt jedoch mit einem 2:5 gegen den Tabellendritten aus Kassel, während die Gastgeber aus dem Eifel-Mosel Land in den beiden letzten Heimspielen ungeschlagen blieben.

Am gleichen Spieltag wird zudem die Partie zwischen dem Dritt- und Viertplatzierten, der EJ Kassel 89er und den Löwen Frankfurt, die sich neben den Eifel-Mosel Bären und den Darmstadt Dukes bereits vorzeitig Plätze für die Playoffs gesichert haben, ausgetragen.

Der letzte Spieltag vor der Meisterrunde verspricht spannend zu werden, da sich hier entscheiden wird, wer sich den ersten Platz der Vorrunde sichern und damit als Tabellenerster in die Playoffs einziehen wird.