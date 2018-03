Eishockey: Todesfall schockt US-Team

(dpa) Knapp drei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Pyeongchang trauert das amerikanische Eishockey-Team um seinen General Manager Jim Johannson. Der langjährige Spieler und Manager verstarb überraschend im Alter von nur 53 Jahren. Das teilte der Verband USA Hockey am Sonntag mit. Johannson sei im Schlaf am Sonntagmorgen gestorben. Man sei tieftraurig, hieß es in der Mitteilung. Johannson, der 1988 und 1992 selbst Mitglied des amerikanischen Olympia-Teams war, arbeitet seit 2000 für den Verband und sollte in Südkorea die Eishockey-Delegation anführen.