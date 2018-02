Eishockey-Weltmeister Schweden startet souverän

Weltmeister Schweden ist mit einem souveränen Sieg ins olympische Eishockey-Turnier von Pyeongchang gestartet. Der zweimalige Olympiasieger setzte sich in seinem ersten Vorrundenspiel gegen Norwegen ungefährdet mit 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) durch.

Schweden übernahm in der deutschen Gruppe C die Tabellenführung. Die Tre Kronor sind am Freitag (21.10 Uhr OZ/13.10 MEZ) zweiter Gegner der deutschen Nationalmannschaft, die zum Auftakt 2:5 gegen Finnland verlor.

Pär Lindholm (6.), Anton Lander (17.), Dennis Everberg (49.) und Mikael Wikstrand (50.) erzielten die Tore für den Goldkandidaten, der wegen der NHL-Absage nur fünf Weltmeister von Köln im Olympia-Kader hat. Gegen Norwegen schließt die DEB-Auswahl am Sonntag (12.10 Uhr OZ/4.10 MEZ) die Vorrunde ab.