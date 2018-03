später lesen Trier Elektro-Künstler Schiller spielt in Europahalle Trier Teilen

Nach seiner Arena-Tour 2016 ist Schiller im Herbst 2017 in seine Klangwelten-Tour gestartet. Unter dem Titel „Elektronik Pur“ präsentiert der Künster Elektro-Sounds vermischt mit sphärischen Melodien aus 18 Jahren Karriere. Am Freitag, 19. Januar, tritt er in der Europahalle Trier auf.