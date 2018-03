Elf Verletzte im Arlbergtunnel

Im österreichischen Arlbergtunnel sind bei einem schweren Verkehrsunfall elf Menschen verletzt worden. Davon trugen zwei Personen schwere Verletzungen davon, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag in Innsbruck. Der Tunnel, der eine wichtige Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg ist, wurde für den Rettungseinsatz gesperrt. Vier Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, der Sonntagnachmittag auf der Tiroler Seite des fast 14 Kilometer langen Tunnels passierte. Über den Hergang und über die Herkunft der Opfer konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Die zwei Schwerverletzten waren eingeklemmt und mussten von Rettungskräften aus ihren Fahrzeugen geschnitten werden.

(dpa)