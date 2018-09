Sein 30-jähriges Bestehen feiert der Elternkreis behinderter Kinder am kommenden Wochenende. 30 Jahre sind jedoch nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein Anlass, um einmal Danke für die gute Zusammenarbeit zu sagen.

Deshalb lädt der Elternkreis zum Jubiläumsfest ein. Gefeiert wird am Sonntag, 24. Juni. Die Feier beginnt um 11 Uhr mit einer heiligen Messe zum Gedenken an die Lebenden und Verstorbenen des Elternkreises in St. Bernhard. Im Anschluss gibt es einen Empfang im Jugendheim.