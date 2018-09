Entlassfeier an der IGS

(red) 80 Schüler der IGS Morbach können stolz auf ihren Schulabschluss sein. Mit dem Zeugnis der Berufsreife, dem qualifizierten Abschluss der Sekundarstufe I oder der Fachhochschulreife beginnen einige eine Berufsausbildung oder besuchen weiterhin eine Schule.

Viele aber bleiben an der IGS und werden nach den Ferien in der Oberstufe dem Ziel Abitur zusteuern. Nach der Eröffnung durch die Schulband und der Begrüßung durch Stufenleiterin Jasmine Dreher kam Schulleiter Stefan Philippi in seiner Rede auf Larry Page, einer der Entwickler der Suchmaschine Google zu sprechen. An seinem Beispiel zeigte Philippi auf, dass nicht nur Wissen zählt, sondern auch Mut und Initiative, etwas Neues zu wagen. Nach der Zeugnisausgabe standen alle zusammen auf der Bühne, sangen gemeinsam ihr Abschlusslied, bevor jeder nun seinen eigenen Weg geht. Für ihre Leistungen geehrt wurden: Tamara Dibjick, Niclas Greber, Karina Elter, Johanna Kirsten und Natalie Procek, die wie auch Silas Münster den Preis der Ministerin für ihr Engagement erhielt. ⇥Foto: privat