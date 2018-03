später lesen Hochwasser Entspannte Lage in der Vulkaneifel FOTO: Mario Hübner FOTO: Mario Hübner Teilen

(mh) Anders als an der Mosel, hat der starke Niederschlag in der Vulkaneifel nicht zu Hochwasserschäden geführt — wohl auch, weil die Kyll sich über weite Strecken ausbreiten kann, so wie hier zwischen Niederbettingen und Dohm-Lammersdorf. Laut dem stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspekteur Thomas Risch gibt es derzeit noch keine Hochwasserprobleme. Auch Gerolsteins Wehrführer Thomas Baillivet sagt angesichts moderater Pegelstände in Gerolstein und Densborn sowie positiver Wettervorhersage: „Wir sind recht entspannt.“