(red) Die erste Himmeroder Nacht im neuen Jahr mit Pater Stephan ist am Samstag, 6. Januar, ab 19 Uhr. Treffpunkt ist die Pfortenkapelle im Gästehaus der Abtei. Von dort geht es in den Kreuzgang des Klosters, wo meditative Texte gelesen und Taizé-Lieder gesungen werden. Der Abend endet mit einer Euchatristiefeier. Anschließend ist Ausklang in die Stephansklause.