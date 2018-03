Nicht die erste Sitzung seit acht Jahren: Bei der Ankündigung der Kappensitzung der katholischen Jugned in Bettefeld in der Ausgabe von Freitag ist uns ein Fehler unterlaufen. Es ist nicht die erste Sitzung seit acht Jahren. Richtig ist vielmehr, dass die Veranstaltung seit acht Jahren nach einer längeren Pause wieder regelmäßig organisiert wird. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Nicht die erste Sitzung seit acht Jahren: Bei der Ankündigung der Kappensitzung der katholischen Jugend in Bettenfeld am Freitag, 19. Januar, in der Ausgabe von Freitag ist uns ein Fehler unterlaufen. Es ist nicht die erste Sitzung seit acht Jahren. Richtig ist vielmehr, dass die Veranstaltung seit acht Jahren nach einer längeren Pause wieder regelmäßig organisiert wird. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.