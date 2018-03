Es wird nass und stürmisch

Wetterexperten kündigen Orkanböen und steigende Hochwasserpegel an.

In den nächsten Tagen wird es stark regnen und am heutigen Mittwoch kommen orkanartige Sturmböen, kündigt TV-Wetterexperte Dominik Jung an. „Uns steht eine sehr markante Sturmlage ins Haus. In den Morgenstunden zieht aus Westen ein Orkantief mit seinem Sturmfeld über Deutschland hinweg und dann droht bis in die Niederungen ein schwerer Sturm“, sagt der Diplom-Meteorologe vom Internet-Wetterportal wetter.net. Der Deutsche Wetterdienst hat für die Region eine Unwetterwarnung herausgegeben, er schließt Orkanböen über 120 Stundenkilometern nicht aus. Die Wetterfrösche raten, die Vorhersagen „mit besonderer Aufmerksamkeit“ zu verfolgen.

Die zu erwartenden starken Regenfälle haben Folgen. Nach einem leichten Rückgang an Neujahr steigt der Wasserstand der Mosel in den nächsten Tagen wieder an. Im Laufe des Mittwochvormittags sei nach starken Regenfällen ein Wasserstand von 7,50 Metern zu erwarten, sagte Michael Schuhmacher vom Hochwassermeldezentrum in Trier am Dienstag. Größere Schäden seien allerdings nicht zu erwarten. „Erst ab einem Wasserstand von acht Metern wird es kritisch“, sagte Schuhmacher. Einige Kreisstraßen könnten aber dennoch im Raum Trier überflutet werden. Auch am Ober- und Mittelrhein werde der Wasserstand in den nächsten Tagen deutlich steigen, sagte Martin Klimmer von der Fachstelle Gewässerkunde der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Mainz. In Koblenz sollte bereits am Mittwoch die Meldehöhe von fünf Metern erreicht werden, am Oberrhein sei ein Wasserstand von 6,25 zu erwarten. Ab Mittwochabend könne dort bei starken Regenfällen die Sieben-Meter-Marke überschritten werden, sagte Klimmer.

Nach Auskunft von TV-Wetterexperte Jung dauert das wechselhafte, nasse und sehr stürmische Westwindwetter bis einschließlich Freitag an. Danach könnte es dann zu einer Wetterberuhigung kommen. „Echtes Winterwetter bis ins Flachland ist dagegen weiterhin nicht in Sicht.“