Die Jam-Session Saarburg (JASS) startet am Sonntag, 14. Januar, in eine neue Saison. Seit eineinhalb Jahren finden alle vier Wochen am zweiten Sonntag im jeweiligen Monat Jam-Sessions in der Kulturkneipe „Zum Schwarzen Kopf“, Graf-Siegfried-Straße 23, in Saarburg statt.