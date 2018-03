später lesen Bad Neuenahr-Ahrweiler Evangelische Kirche kritisiert hohe Mieten in Großstädten FOTO: Thomas Frey / dpa FOTO: Thomas Frey / dpa Teilen

Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski (Foto: dpa), pocht angesichts von Altersarmut und zunehmenden Einkommensunterschieden auf den sozialen Zusammenhalt im Land. „Wohin soll das führen, wenn in einer Gesellschaft die einen kaum leben können von ihren Löhnen, während bei anderen Einkommen und Vermögenswerte nahezu unbegrenzt anwachsen“, sagte Rekowski am Montag in Bad Neuenahr-Ahrweiler in seinem Jahresbericht vor der Synode der evangelischen Kirche in Rheinland.