Experte: Bett nicht sofort machen

() Ordnung darf natürlich sein, aber bitte nicht immer sofort: Das Bett wird am besten nicht direkt nach dem Aufstehen gemacht. „Jede Nacht muss das Bett rund einen halben Liter Flüssigkeit aufnehmen, den wir im Schlaf hauptsächlich durch Schwitzen abgeben“, erklärt Claudia Wieland vom Fachverband Matratzen-Industrie in Essen. „Es ist wichtig, dass diese Feuchtigkeit am Tage wieder aus der Matratze und dem Bettzeug entweichen kann.“ Sonst finden Milben paradiesische Verhältnisse vor, um sich massenhaft zu vermehren. Wieland rät daher: Die Bettdecke nach dem Aufstehen erst mal nur gründlich aufzuschütteln und zum Fußende hin zurückzuschlagen. So bleibt der Bereich frei, auf dem normalerweise der Körperschwerpunkt liegt.

(dpa)