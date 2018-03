später lesen Trier Fachkräfte haben beste Jobchancen in der Region Teilen

(hw) Der Arbeitsmarkt hat den Menschen in der Region im vergangenen Jahr gute Jobchancen beschert, die Wirtschaft aber vor ein Problem gestellt: Es fehlen Fachkräfte in fast allen Branchen. Mit 172 962 Beschäftigten ist die Zahl der Menschen in Arbeit auf einen neuen Rekord gestiegen. Im Schnitt waren 10 567 Menschen 2017 auf Arbeitssuche. Damit lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent. Und die Zahl der Stellenangebot war mit gut 16 000 um 708 oder 4,6 Prozent höher als noch ein Jahr zuvor.