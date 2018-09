später lesen Zilsdorf/Oberehe Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss Teilen

Twittern

Teilen



Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 23.20 Uhr verletzt worden. Er war unterwegs auf der B 421 von Zilsdorf kommend in Richtung Oberehe. In einer Linkskurve kam er laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Graben und kam erst nach etwa 50 Metern zum Stillstand.