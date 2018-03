Faustschlag rettet Hund das Leben

Mit einem Faustschlag gegen die Seitenscheibe eines brennenden Autos hat ein Mann in Werneck einem Hund das Leben gerettet. Das Tier saß in dem parkenden Auto, als der 19-Jährige zufällig vorbeikam. Ohne zu zögern schlug der Mann die Seitenscheibe ein und holte den Hund aus dem verqualmten Innenraum. Dabei zog sich der 19-Jährige Schnittverletzungen zu. Der Hundebesitzer war zu diesem Zeitpunkt in einem Schnellrestaurant. Währenddessen kam es im Motorraum des Wagens wohl zu einem Kabelbrand. Das Feuer habe sich rasch ausgebreitet.

(dpa)