Der Förderverein Jugendfußball der Jugendspielgemeinschaft (JSG Osburg e.V. bietet von Montag, 30. Juli, bis Donnerstag, 2. August, auf dem Thommer Kunstrasen ein Fußballferiencamp für Kinder von sechs bis 14 Jahren Jahren an.

In Kooperation mit der Rabauken-Fußballschule will der Veranstalter den Teilnehmern ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm bieten. In altersgerechten Gruppen können die Kinder so beispielsweise ihr Ballgefühl und ihre Spielstärke verbessern. Dabei soll der Spaß nicht zu kurz kommen. Nähere Informationen und das Anmeldeformular zum Download gibt es im Internet unter www.Rabauken-Schule.de und unter www.jsg-osburg.de