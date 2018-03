Feuerteufel treibt im Schrebergarten sein Unwesen

An Zufall glaubt bei der Freiwilligen Feuerwehr Wittlich und der Polizei niemand: Die Einsatzkräfte wurden am Freitagnachmittag kurze Zeit nach einem Löscheinsatz in der Sternbergstraße erneut alarmiert. Gegen 15.30 Uhr rückte der Löschzug Stadtmitte in die Schrebergartensiedlung zwischen der Lieser und dem Parkplatz am Rommelsbach aus. Dort stand dieselbe Laube, die bereits eine Woche zuvor, am Freitag, 12. Januar, in Flammen gestanden hatte, erneut in Brand. Die Wehrleute löschten das Feuer innerhalb von Minuten. „Einen technischen Defekt als Brandursache können wir ausschließen“, sagte Wehrleiter Christian Vollmer. Ein Polizeibeamter, der am Einsatzort die Spuren sicherte, erklärte: „An spontane Selbstentzündung glaubt hier niemand.“ Die Polizei ermittele bereits seit dem Vorfall in der vergangenen Woche wegen Brandstiftung.