Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Traben-Trarbach ist die Feuerwehr am Silvesterabend um 20.45 Uhr ausgerückt. Das teilte die Polizei mit. In der Unterkunft für Asylsuchende war ein Feuer auf dem Herd ausgebrochen, das sich auf die gesamte Küche ausbreitete. Nach Angaben der Polizei Cochem-Zell sei Unachtsamkeit die Ursache des Brandes gewesen, der von den Feuerwehren Traben-Trarbach und Kröv schnell bekämpft und gelöscht wurde. Menschen wurden nicht verletzt. Den Gebäudeschaden schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro.