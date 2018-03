Film über Mexiko bekommt Preise

Santa Monica (dpa) Musiker mit großen Hüten, Gitarren und anderen Instrumenten: Dafür ist Mexiko bekannt. Wie die Musik von dort klingt, hast du vielleicht schon mal gehört. Der Animationsfilm „Coco - Lebendiger als das Leben“ spielt nämlich in Mexiko.

Es geht um den Jungen Miguel, der gerne Musiker werden möchte. Der Film erzählt aber auch vom Leben, dem Tod und von Familie. „Coco“ hat jetzt zwei Preise gewonnen. Die Preisverleihung fand in der Stadt Santa Monica in den USA statt. „Coco“ wurde ausgezeichnet als bester Animationsfilm und für das beste Lied. Der Name des Songs passt: „Remember me“ (gesprochen: rimämber mi). In der deutschen Version: „Denk stets an mich“. Ein Mann nahm den Preis stellvertretend für alle Mitarbeiter entgegen. Er sagte: Der Film feiere die Kultur und die Familien aus Mexiko.

(dpa)