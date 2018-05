später lesen Wittlich-Lüxem Filmmelodien unter freiem Himmel Teilen

Zum Open-Air-Konzert des Musikvereins Lüxem am Donnerstag, 31. Mai, ab 20.30 Uhr hat Dirigent Stefan Barth sich des Themas Filmmusik angenommen. Filmmusik soll die Stimmungs- und Gefühlsebene in einem Film und dessen Handlung unterstützen. Vielfach wird sie aber vom Kinobesucher nur unterschwellig wahrgenommen. Nur in seltenen Fällen bleibt die Musik auch ohne die dazugehörigen Bilder in Erinnerung. Hier liegt der Reiz für die Musiker. Neben der Erinnerung an die Handlung kann die Musik im Kopf des Zuhörers auch einen neuen Film entstehen lassen. Der Titel des Western „Weites Land“ aus dem Jahre 1958 dient als Überschrift und Programm zugleich.