Flutkatastrophe : Meteorologe: Jahrhunderthochwasser im Ahrtal war am Nachmittag klar

Mainz Wann war klar, dass es im Ahrtal im Juli zu einem Jahrhunderthochwasser kommen würde? Dazu sagte heute ein Meteorologe vor dem rheinland-pfälzischen Untersuchungsaussschuss zur Flutkatastrophe aus. Dabei machte er einen überraschenden Vorwurf.

Mainz (dpa/lrs) - Nach Einschätzung des Diplom-Meteorologen Bernhard Mühr war es am 14. Juli 2021 spätestens um 16 Uhr unzweifelhaft klar, dass es an der Ahr ein Hochwasser von einem Ausmaß geben würde, wie es seltener als alle 100 Jahre vorkommt. Der Pegel des Hochwassers vom Juni 2016 (2,73 Meter) sei um diese Uhrzeit bereits erreicht gewesen und noch sehr viel Niederschlag erwartet worden, sagte der Sachverständige am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags. Bereits am Tag zuvor sei klar gewesen, dass es ein besonders starkes Hochwasser werden würde.