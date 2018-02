später lesen Buckelpiste Förster im Finale, Bouard ausgeschieden Teilen

Twittern

Teilen



Freestyle-Skifahrerin Katharina Förster (Weiler-Simmersberg) hat bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang das Finale auf der Buckelpiste erreicht. Die 29-Jährige belegte in der zweiten Qualifikationsrunde den neunten Rang und zog damit in die Endrunde ein, an der 20 Fahrerinnen teilnehmen. Lea Bouard (21/Wiesloch) verpasste als 15. der zweiten Qualifikationsrunde die drei Finaldurchgänge, die um 21.00 Uhr OZ/13.00 Uhr MEZ beginnen.