(red) Die Folk-Punk-Formation „Andrew Paley and Ducking Punches“ spielt am Dienstag, 19. Juni, ab 20.30 Uhr im Musikkeller von Tom‘s Kneipe und Kultur in Enkirch. Der Eintritt ist frei.