Juni 2022 Ein so rascher Ermittlungserfolg gelingt den Fahndern selten: Bereits kurz nach den Attacken auf zwei Geldautomaten in der Eifel hat die belgische Polizei am Sonntag zwei Verdächtige in Eupen festgenommen. Ein Fluchtversuch der beiden 24-jährigen Niederländer schlug nach einer Meldung belgischer Medien fehl. Das Duo soll wenige Stunden zuvor einen Geldautomaten in Ulmen (Kreis Cochem-Zell) in die Luft gejagt haben. Bei der Sprengung wurde auch das Gebäude des Geldinstituts beschädigt. Eine knappe Stunde zuvor war eine Sprengung im gut 40 Kilometer von Ulmen entfernten Kruft (Kreis Mayen-Koblenz) fehlgeschlagen. Die Täter waren in beiden Fällen mit einem dunklen Auto und hohem Tempo in Richtung Autobahn geflüchtet. Nicht die einzigen Angriffe auf Geldautomaten in dieser Nacht. Auch in Kirn bei Bad Kreuznach wurde von unbekannten Tätern ein Automat gesprengt. (sey)