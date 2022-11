Mitte August 2022 staut sich der Verkehr an der Autobahnbaustelle - zwischen Salmtal und Schweich - bis zum Dreieck Moseltal zurück. Am Ende dieses neun Kilometer langen Verkehrsstaus ereignete sich ein tödlicher Unfall: Der Fahrer eines Transporters rast in einen dort haltenden Lastwagen, wird in seinem Fahrzeug eingeklemmt und stirbt noch an der Unfallstelle.