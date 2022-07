Nicht mehr viel übrig gelassen hat das Feuer, das am Mittwochabend im Hermeskeiler Sägewerk ausgebrochen war. Hunderte Einsatzkräfte kämpfen fast die gesamte Nacht gegen eine Ausbreitung der Flammen auf den angrenzenden Wald. Am frühen Morgen ist der Brand unter Kontrolle, in den Trümmern werden noch letzte Glutnester abgelöscht.