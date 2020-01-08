Wohnhausbrand in Mülbach in der Eifel Wohnhausbrand in Mülbach in der Eifel Foto: TV/Wilfried Hoffmann Wohnhausbrand in Mülbach in der Eifel Foto: TV/Wilfried Hoffmann Wohnhausbrand in Mülbach in der Eifel Foto: TV/Wilfried Hoffmann Wohnhausbrand in Mülbach in der Eifel Foto: TV/Wilfried Hoffmann Wohnhausbrand in Mülbach in der Eifel Foto: TV/Wilfried Hoffmann Auch interessant Sternsinger 2020 : Die Sternsinger ziehen wieder durch die Eifel Polizei : Bilder: Einsatz in Trier-Ost wegen Waffe Fotos : Golf-Fahrer verursacht Unfall in Saarburg und leistet Widerstand Blaulicht : Schwerer Verkehrsunfall auf der A60 bei Wittlich zurück weiter