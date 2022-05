Kaminbrand in Longkamp In der Nacht wurden die Anwohner in Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) aus dem Schlaf gerissen. der Kamin eines Einfamilienhauses hatte Feuer gefangen. Die einzige Bewohnerin des Hauses konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.