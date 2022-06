LKW-Unfall A1 bei Salmtal Bei einem Verehrsunfall auf der A1, an dem ein LKW beteiligt war, wurde ein Mensch verletzt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Anschlußstelle Salmtal in Fahrtrichtung Koblenz. Die Autobahn wurde kurzzeitig voll gesperrt. Es entstand ein erheblich Rückstau.