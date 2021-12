Ein mit vier Personen besetzter Kleinlaster gerät am 29. Juni auf der B327 bei Morbach auf einer leichten Gefällstrecke in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW und danach mit einem weiteren Auto. Für den 53-jährigen Fahrer des Kleinlasters kommt jede Hilfe zu spät, er stirbt noch an der Unfallstelle. Die drei weiteren Insassen werden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des LKW und der Autofahrer werden leicht verletzt.