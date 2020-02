Bengel Nachtumzug Bengel. Cst Dicht an dicht standen die Besucher im Zentrum von Bengel, um die zahlreichen Wagen und Fußgruppen zu betrachten, die am Freitagabend durch Bengel gezogen sind. Darunter befanden sich auch Wagen, die aus der Region Bitburg rund 60 Kilometer angereist sind, um sich dort mit ihren sehenswerten Wagen am Zug zu beteiligen. Doch auch aus Bengel selber, aus dem Alfbachtal und von der Mosel haben viele Narren den Zug in Bengel mit ihren sehenswerten Motiven bereichert.