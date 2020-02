Umzug Haag Zarte Fliegenpilze und coole Cowboys

Haag Das Thema Western war in Haag stark vertreten. Unter anderem haben sich die Mitglieder des Männerballetts des Themas angenommen. Doch auch zarte und eher ungiftig aussehende Fliegenpilze und junge Frauen im bunten Dress haben sich auf den Weg durch den Morbacher Ortsteil gemacht. Gleich mehrere Hundheimer Gruppen und Wagen haben sich am Zug in Haag beteiligt.