Umzug Morbach Wenn ein Bürgermeister wettet

Morbach Moselaner an der Fastnacht im Hunsrück? Der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal macht‘s möglich. Aufgrund einer Wette haben sich 80 Mitglieder des KV Huckebein aus Bernkastel-Kues am Morbacher Umzug beteiligt. Jetzt ist der Bürgermeister im kommenden Jahr gefordert, die Vorlage aufzunehmen und mit einer großen Narrenschar zum Gegenbesuch an die Mosel zu fahren. 30 Wagen und Fußgruppen war der Zug groß, der sich durch die Bahnhofstraße bis zum Unteren Markt begeben hat.