Nachtumzug in Osann-Monzel Dieser Nachtumzug konnte sich sehen lassen: In Osann-Monzel startete der Karnevalverein Oestelbachlerchen 1978 seinen 4. Nachtumzug. Die Zuschauerzahlen waren ebenso bombastisch, wie der Lichterzauber in dunkler Nacht. Über 30 Wagen- und Fußgruppen zogen durch die Straße, die vom begeisterten Publikum bejubelt und applaudiert wurden. Immerhin 10 der teilnehmenden Gruppen starteten direkt aus Osann-Monzel selbst und stachen hervor mit knallenden Farben und Kontrasten.

Im Bild eine Teilnehmerin der Fußgruppe Schneegestöber aus Osann-Monzel.

Im Bild die Gruppe La Catrina aus Osann-Monzel.

Im Bild eine Teilnehmerin der Fußgruppe Schneegestöber aus Osann-Monzel.

